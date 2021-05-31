МАУ возобновляет авиарейсы в Афины: названа дата

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) возобновляет авиасообщение с Грецией . МАУ с 18 июня 2021 года начнет снова летать в Афины.

Об этом говорится на сайте МАУ .

Авиакомпания будет каждый вторник, четверг и пятницу осуществлять рейсы по маршруту Киев-Афины-Киев.

Киев (KBP) - Афины (ATH) : вылет 10:35 (местное время) - прилет 13:10 (местное время);

: вылет 10:35 (местное время) - прилет 13:10 (местное время); Афины (ATH) - Киев (KBP): вылет 14:05 (местное время) - прилет 16:40 (местное время).

"Удобное расписание рейсов авиакомпании МАУ позволит пассажирам, следующим из Афин, воспользоваться удобными стыковками в базовом аэропорту "Борисполь" для перелетов в Баку, Тбилиси, Еревана, Батуми и ключевые регионы Украины", - пояснили в МАУ.

Как отметили в авиакомпании, пассажиры из Афин смогут удобно добраться до Харькова, Днепра, Запорожья, Львова, Одессы, Кишинева, Ивано-Франковска, Херсона, а также в обратном направлении.

Кроме того, с 4 июня для украинских туристов станет доступна чартерная программа МАУ с греческими курортами: Ираклион, Салоники и Родос.