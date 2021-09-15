Между руководителями "Талибана" вспыхнул серьезный конфликт, - BBC

Источники издания среди талибов рассказали, что во время совещания вице-премьер Абдул Гани Барадар разругался с Халилом Рахманом Хаккани - министром по делам беженцев и представителем "Сети Хаккани". Чиновники обменивались крепкими выражениями, в ссоре также участвовали сторонники каждой из сторон.

причиной спора стало недовольство Барадара структурой нового правительства Афганистана.

Также стороны спорили о том, кто внес больший вклад в приход "Талибана" к власти. Барадар считает, что приход талибов к власти - заслуга тех, кто занимался переговорами и дипломатией, то есть таких людей, как он.

дают противоречивые сведения о том, чем он сейчас занят. Официальный представитель движения сначала сообщил что Барадар отправился в Кандагар на встречу с верховным лидером, но позже заявил BBC, что тот "устал, и ему требуется отдых".