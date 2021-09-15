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Между руководителями "Талибана" вспыхнул серьезный конфликт, - BBC

Автор: Тиберий Юрик

Между руководителями движения "Талибан" вспыхнул серьезный конфликт. Лидеры талибов разругались из-за состава временного правительства Афганистана.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Источники издания среди талибов рассказали, что во время совещания вице-премьер Абдул Гани Барадар разругался с Халилом Рахманом Хаккани - министром по делам беженцев и представителем "Сети Хаккани". Чиновники обменивались крепкими выражениями, в ссоре также участвовали сторонники каждой из сторон.

причиной спора стало недовольство Барадара структурой нового правительства Афганистана.

Также стороны спорили о том, кто внес больший вклад в приход "Талибана" к власти. Барадар считает, что приход талибов к власти - заслуга тех, кто занимался переговорами и дипломатией, то есть таких людей, как он.

дают противоречивые сведения о том, чем он сейчас занят. Официальный представитель движения сначала сообщил что Барадар отправился в Кандагар на встречу с верховным лидером, но позже заявил BBC, что тот "устал, и ему требуется отдых".

Напомним, что во вторник, 7 сентября, "Талибан" объявил состав нового афганского правительства. Исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана стал мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

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ТалибанАфганистан