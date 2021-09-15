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Між керівниками "Талібану" спалахнув серйозний конфлікт, - BBC

Автор: Тіберій Юрик

Між керівниками руху "Талібан" спалахнув серйозний конфлікт. Лідери талібів посварилися через склад тимчасового уряду Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Джерела видання серед талібів розповіли, що під час наради віце-прем'єр Абдул Гані Барадар посварився з Халілом Рахманом Хаккані - міністром у справах біженців і представником "Мережі Хаккані". Чиновники обмінювалися міцними виразами, в сварці також брали участь прихильники кожної зі сторін.

причиною суперечки стало невдоволення Барадара структурою нового уряду Афганістану.

Також сторони сперечалися про те, хто зробив більший внесок у прихід "Талібану" до влади. Барадар вважає, що прихід талібів до влади - заслуга тих, хто займався переговорами і дипломатією, тобто таких людей, як він.

дають суперечливі відомості про те, чим він зараз зайнятий. Офіційний представник руху спочатку повідомив що Барадар відправився в Кандагар на зустріч з верховним лідером, але пізніше заявив BBC, що той "втомився, і йому потрібен відпочинок".

Нагадаємо, що у вівторок, 7 вересня, "Талібан" оголосив склад нового афганського уряду. Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Афганістану став Мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

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ТалібанАфганистан