Между российским газом и суверенитетом: Джонсон призвал ЕС поддержать Украину

ЕС предстоит сделать выбор между российским газом и суверенитетом. Британия поддерживает Украину потому, что привержена демократии и свободе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Джонсон предостерег Европу от растущей зависимости от российских углеводородов, выступая в понедельник вечером с речью на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

"Мы надеемся, что наши друзья осознают, что выбор вскоре встанет между тем, подсесть ли еще больше на российские углеводороды, которые идут через гигантские новые трубопроводы, или вступиться за Украину и выступить в защиту дела мира и стабильности, если вы мне позволите так выразиться", - сказал Джонсон.

Вместе с тем он подчеркнул, что основной упор Лондон намерен делать на взаимодействии с теми государствами, которые разделяют его ценности. Подобный подход он объяснил "обязательством в области демократии и свободы", которое лежит на Великобритании.

При этом Джонсон выступил против изоляции РФ.