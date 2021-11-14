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Британия призвала Евросоюз бойкотировать "Северный поток-2"

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Лондон, Воскресенье 14 ноября 2021 09:17
Британия призвала Евросоюз бойкотировать "Северный поток-2" Фото: министр иностранных дел Британии Лиз Трасс (facebook.com/ElizabethTrussSWNorfolk)
Автор: Артем Горовенко

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призывает Европейский союз заблокировать сертификацию газопровода "Северный поток-2". А также укрепить свои связи со странами-партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Это ("Северный поток-2", - ред.) рискует подорвать европейскую безопасность, позволив России ужесточить контроль над теми странами, которые полагаются на ее газ, несмотря на пандемию, напоминающую нам о важности наличия разнообразных цепочек поставок, чтобы избежать стратегической зависимости от ненадежных партнеров", - отметила Трасс.

По ее словам, в критическое время Европа должна укреплять инвестиционные и торговые связи со странами, которые следуют правилам рыночной экономики.

"Мы не можем и никогда не будем оказывать помощь тем, кто хочет подорвать свободу и демократию", - добавила Трасс.

Напомним, ранее энергетический комитет немецкого Бундестага выступил против участия Украины в сертификации "Северного потока-2".

Тем временем Палата представителей США включила в оборонный бюджет поправку, которая должна остановить российский газопровод.

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Евросоюз Великобритания Северный поток-2
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