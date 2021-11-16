Між російським газом і суверенітетом: Джонсон закликав ЄС підтримати Україну
ЄС належить зробити вибір між російським газом і суверенітетом. Британія підтримує Україну тому, що прихильна демократії і свободі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Джонсон застеріг Європу від зростальної залежності від російських вуглеводнів, виступаючи в понеділок ввечері з промовою на банкеті, організованому лордом-мером лондонського Сіті.
"Ми сподіваємося, що наші друзі усвідомлюють, що вибір незабаром постане між тим, підсісти ще більше на російські вуглеводні, які йдуть через гігантські нові трубопроводи, або заступитися за Україну і виступити на захист справи миру і стабільності, якщо ви мені дозволите так висловитися", - сказав Джонсон.
Разом з тим він підкреслив, що основний упор Лондон має намір робити на взаємодії з тими державами, які поділяють його цінності. Подібний підхід він пояснив "зобов'язанням в області демократії і свободи", яке лежить на Великобританії.
При цьому Джонсон виступив проти ізоляції РФ.
У суботу глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс висловилася ще більш конкретно, закликавши країни в Європі виступати єдиним фронтом в протидії спорудженню газопроводу "Північний потік-2". Говорячи про газопровід, вона виступила з твердженням, що посилення залежності від російського газу загрожує підірвати європейську безпеку.
Раніше стало відомо, що Британія готова перекинути спецпідрозділи в Україну через загрозу вторгнення РФ.