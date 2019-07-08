Между Россией и Грузией прекратились прямые перелеты

С 8 июля официально прекратились прямые перелеты между Россией и Грузией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online.

Сообщается, что сегодня вступил в силу указ российского президента Владимира Путина, запрещающий авиакомпаниям выполнять рейсы из России на территорию Грузии с 8 июля 2019 года. Кроме того, он поручил туроператорам в период запрета не продавать путевки в Грузию.

Последние рейсы из Грузии в Россию были выполнены 7 июля. По данным министерства транспорта РФ, запрет летать в Грузию будет стоить российским авиакомпаниям около 3 миллиардов рублей.

Кроме того, в Грузии сообщили, что из-за санкций со стороны России компания Georgian Airways меняет график движения прямых полетов Тбилиси-Москва-Тбилиси на Тбилиси (Ереван) - Москва, (Ереван) - Тбилиси.

Напоминаем, 22 июня Министерство транспорта России запретило авиакомпаниям Грузии осуществлять полеты на территорию страны. Главной причиной стала необходимость обеспечения авиационной безопасности.

Отметим, отношения между странами в очередной раз обострились после выступления российских политиков в парламенте Грузии. В частности, выступление депутата Сергея Гаврилова с места спикера вызвало массовые протесты, которые в первый же день вылились в штурм парламента. Протестующие также требовали отставки министра МВД и досрочных выборов. В итоге власти частично удовлетворили их условия.