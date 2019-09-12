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Между Львовом и Мукачево запускают скоростной поезд

Новости » Транспорт    12.09.2019 - 03:47
Между Львовом и Мукачево запускают скоростной поезд
Иллюстративное фото (flickr.com danielzolli)

Поезд будет курсировать по воскресеньям

Между Львом и Мукачевом запускают скоростной поезд, который будет курсировать по воскресеньям с 15 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской железной дороги.

Отмечается, что поезд будет делать остановки на станциях Пустомыты, Николаев-Днестр., Стрый, Сколе, Гребенов, Тухля, Славско, Лавочное, Бескид, Скотарское, Воловец, Свалява, Карпаты.

Начиная с 15 сентября, поезд №7001/7002 каждое воскресенье будет выходить из Львова в 07:42 и прибывать в Мукачево в 11:50. Поезд №7002 так же в воскресенье будет отправляться из Мукачево в 15:56 и прибывать во Львов в 20:07.

“С целью улучшения пригородного сообщения между областным центром и населенными пунктами Львовщины и Закарпатья Львовская железная дорога вводит курсирование скоростного пригородного поезда сообщением Львов - Мукачево - Львов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что маршрут поезда № 7 Киев - Ивано-Франковск с сентября 2019 года продлен до Черновцов, а состав поезда увеличен с 10 до 18 вагонов.

РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" планирует улучшить сообщение Киева с городами в радиусе двести километров, ускорив движение поездов.

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Новости Украины ЛьвовМукачевопоезд
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