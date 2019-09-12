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Між Львовом і Мукачевом запускають швидкісний поїзд

Новини » Транспорт    12.09.2019 - 03:47
Між Львовом і Мукачевом запускають швидкісний поїзд
Ілюстративне фото (flickr.com danielzolli)

Поїзд курсуватиме щонеділі

Між Львом і Мукачевом запускають швидкісний поїзд, який курсуватиме щонеділі з 15 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської залізниці.

Зазначається, що поїзд робитиме зупинки на станціях Пустомити, Миколаїв-Дністр., Стрий, Сколе, Гребенів, Тухля, Славське, Лавочне, Бескид, Скотарське, Воловець, Свалява, Карпати.

Починаючи з 15 вересня, поїзд №7001/7002 щонеділі виходитиме зі Львова о 07:42 та прибуватиме в Мукачево об 11:50. Потяг №7002 так само в неділю вирушатиме з Мукачева о 15:56 та прибуватиме у Львів о 20:07.

“З метою покращення приміського сполучення між обласним центром та населеними пунктами Львівщини і Закарпаття Львівська залізниця запроваджує курсування швидкісного приміського поїзда сполученням Львів - Мукачево - Львів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що маршрут поїзда № 7 Київ - Івано-Франківськ з вересня 2019 року продовжено до Чернівців, а склад поїзда збільшений з 10 до 18 вагонів.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" планує покращити сполучення Києва з містами в радіусі двісті кілометрів, прискоривши рух поїздів.

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