Между Хорватией и Сербией разгорелся дипломатический скандал: в чем причина

Президент Сербии Александер Вучич запланировал на сегодня частную поездку в Хорватию, чтобы посетить концлагерь Ясеновац, где во время Второй мировой войны погибло много сербов. Однако пограничники не пустили сербского лидера в страну из-за запрета на въезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blic.
У премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича заявили, что запрет на въезд Вучича связан с тем, что президент Сербии планировал "создать хаос в Хорватии".
Хорватские СМИ утверждают, что Вучич хотел пересечь границу Боснии и Герцеговины, то есть Республики Сербской, и приехать в Ясеновац, а затем в Пакрац.
В ответ на запрет
В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что запрет на въезд Вучича в Хорватию стал
"
После МИД Сербии направил ноту в посольство Хорватии в Белграде, которую временный поверенный в делах отказался принять.
"Никола Селакович.
При этом он добавил, что
"
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.