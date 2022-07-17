Между Хорватией и Сербией разгорелся дипломатический скандал: в чем причина

У премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича заявили, что запрет на въезд Вучича связан с тем, что президент Сербии планировал "создать хаос в Хорватии".

Хорватские СМИ утверждают, что Вучич хотел пересечь границу Боснии и Герцеговины, то есть Республики Сербской, и приехать в Ясеновац, а затем в Пакрац.

В ответ на запрет

В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что запрет на въезд Вучича в Хорватию стал

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После МИД Сербии направил ноту в посольство Хорватии в Белграде, которую временный поверенный в делах отказался принять.

"Никола Селакович.

При этом он добавил, что

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