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Между Хорватией и Сербией разгорелся дипломатический скандал: в чем причина

Фото: президент Сербии Александер Вучич (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Сербии Александер Вучич запланировал на сегодня частную поездку в Хорватию, чтобы посетить концлагерь Ясеновац, где во время Второй мировой войны погибло много сербов. Однако пограничники не пустили сербского лидера в страну из-за запрета на въезд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Blic.

У премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича заявили, что запрет на въезд Вучича связан с тем, что президент Сербии планировал "создать хаос в Хорватии".

Хорватские СМИ утверждают, что Вучич хотел пересечь границу Боснии и Герцеговины, то есть Республики Сербской, и приехать в Ясеновац, а затем в Пакрац.

В ответ на запрет

В свою очередь премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что запрет на въезд Вучича в Хорватию стал

"

После МИД Сербии направил ноту в посольство Хорватии в Белграде, которую временный поверенный в делах отказался принять.

"Никола Селакович.

При этом он добавил, что

"

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СербияХорватия