Між Хорватією і Сербією розігрівся дипломатичний скандал: у чому причина

Президент Сербії Александер Вучич запланував на сьогодні приватну поїздку до Хорватії, щоб відвідати концтабір Ясеновац, де під час Другої світової війни загинуло багато сербів. Однак прикордонники не пустили сербського лідера до країни через заборону на в'їзд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blic.
У прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича заявили, що заборона на в'їзд Вучича пов'язана з тим, що президент Сербії планував "створити хаос в Хорватії".
Хорватські ЗМІ стверджують, що Вучич хотів перетнути кордон з Боснії і Герцеговини, тобто Республіки Сербської, і приїхати в Ясеновац, а потім в Пакрац.
У відповідь на заборону
У свою чергу прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила, що заборона на в'їзд Вучича до Хорватії стала
"
Після МЗС Сербії направив ноту в посольство Хорватії в Белграді, яку Тимчасовий повірений у справах відмовився прийняти.
"Нікола Селакович.
При цьому він додав, що
"
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