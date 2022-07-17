Між Хорватією і Сербією розігрівся дипломатичний скандал: у чому причина

У прем'єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича заявили, що заборона на в'їзд Вучича пов'язана з тим, що президент Сербії планував "створити хаос в Хорватії".

Хорватські ЗМІ стверджують, що Вучич хотів перетнути кордон з Боснії і Герцеговини, тобто Республіки Сербської, і приїхати в Ясеновац, а потім в Пакрац.

У відповідь на заборону

У свою чергу прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила, що заборона на в'їзд Вучича до Хорватії стала

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Після МЗС Сербії направив ноту в посольство Хорватії в Белграді, яку Тимчасовий повірений у справах відмовився прийняти.

"Нікола Селакович.

При цьому він додав, що

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