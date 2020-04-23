Между Харьковской и Луганской областями ремонтируют трассу Н-26 в рамках "Большой стройки", - Голик

В рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом Владимиром Зеленским, ремонтируют дорогу государственного значения Н-26 Чугуев - Старобельск - Меловое, которая соединяет Харьковскую и Луганскую области. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

Как сообщает Голик, работы проводятся одновременно на многих отрезках. Сейчас строительная техника сосредоточена сразу в двух областях. В Харьковской это город Купянск (80-ый километр), отрезок между километрами 98-100. В Луганской один из участков активной работы – с. Мостки (километры 148-158).

По его словам, в 2020 году в "Укравтодоре" планируют отремонтировать более 68 км автодороги Н-26 Чугуев-Меловое. С учетом ремонтов прошлых лет и этого в результате будет полностью восстановлена дорога общей протяженностью 108 км.

Ежедневно на автомобильной дороге Н-26 Чугуев-Меловое работает около 100 рабочих и 80 единиц спецтехники. Подрядчиком выступает компания "Автомагистраль-Юг".

Участок автодороги в пределах Харьковской области берет свое начало в Чугуеве, пересекает автомобильную дорогу государственного значения М-03 "Киев-Харьков-Довжанский", соединяет районные центры Шевченково и Купянск и заканчивается на границе с Луганской областью.

Ранее Юрий Голик сообщил о начале ремонта трассы, которая соединяет Станицу Луганскую и Северодонецк. Дорога также включена в перечень объектов, которые должны быть отремонтированы в 2020 году в рамках нацпрограммы "Большая стройка". По его словам, выезжая с временно оккупированной территории, люди должны видеть идеальные дороги и развитие.

По данным "Укравтодора", на сегодня большое дорожное строительство продолжается на 150 объектах по всей Украине. В 2020 году "Укравтодор" планирует обновить более 4000 км дорог государственного значения. Строительство продолжается в условиях общенационального карантина, подрядные дорожные организации должны соблюдать все условия санитарной безопасности работников.