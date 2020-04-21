В Донецкой области началась "Большая стройка" президента, - Голик

Фото: Юрий Голик (facebook.com)

По словам Голика, ремонтируют, в том числе, трассы, близкие к линии столкновения

В рамках национальной программы "Большая стройка", инициированной президентом, начался ремонт дорог в Донецкой области. Об этом сообщил Юрий Голик на своей странице в Facebook, передает РБК-Украина.

По словам Голика, ремонтируют, в том числе, трассы, близкие к линии столкновения.

На данный момент работы ведутся на дороге О-0542 Ясиноватая – Желанное (километры 11-18) в районе Авдеевки. Юрий Голик опубликовал фото и видео работ на этом участке.

Также ремонт начался на дороге О-0544 Мирноград - Гродовка – до Н-20. Там, в частности, идет капитальный ремонт моста на 15-м километре трассы.

Недалеко от линии столкновения проходит ремонт дороги С-051836 Новобахмутовка – Пески.

Напомним, ранее Юрий Голик сообщил, что в этом году в рамках "Большая стройка" президента рекордно быстро отремонтируют дорогу Станица Луганская - Северодонецк.

"Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие", - отметил он.

По данным "Укравтодора", на сегодня большое дорожное строительство продолжается на 150 объектах по всей Украине.

В 2020 году "Укравтодор" планирует обновить более 4000 км дорог государственного значения. Строительство продолжается в условиях общенационального карантина, подрядные дорожные организации должны соблюдать все условия санитарной безопасности работников.