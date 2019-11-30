Между Францией и Швейцарией пустят метро

В Женеве 15 декабря введут в эксплуатацию легкое метро Lemans Express, которое должно связать город с населенными пунктами Швейцарии и Франции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Neue Zurcher Zeitung.

Система Lemans Express задействует 45 станций в двух странах, общая протяженность линий составит около 230 километров. На маршруте задействованы 45 поездов, которые будут отправляться из Женевы каждые десять минут. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро.

Отмечается, что значительная часть метро находится под землей, глубоко под Женевой.

Как сообщает Euronews, пассажиропоток на Lemans Express достигнет 50 тысяч человек.

Обслуживать магистраль будут железнодорожники обеих стран. При проектировании и строительстве учитывалось сочетание французских и швейцарских норм безопасности, а также доступность этого вида транспорта для инвалидов и других уязвимых категорий пассажиров.

Планируется, что новая транспортная система позволит снизить количество автомобилей на дорогах на 12%. Также должны уменьшиться пробки на франко-швейцарской границе, котрую ежедневно пересекают около 650 тыс. автомобилей.

Так как стоимость жилья во Франции ниже, а зарплаты в Швейцарии выше, многие люди живут в одной стране, а работают в другой.

Уже открыта продажа проездных на легкое метро. Их стоимость будет зависеть от транспортной зоны, которой будут пользоваться пассажиры.

Напомним, поезд №89 Львов-Перемышль с 15 декабря будет курсировать ежедневно, что обеспечит ежедневную удобную стыковку с ночным поездом Пшемысль-Вроцлав-Берлин.

Ранее глава УЗ Евгений Кравцов заявил, что в следующем году "Укрзалызниця" планирует построить европути на западе Украине, чтобы принимать поезда из Европы.