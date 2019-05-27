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Между Европой и Японией впервые запустили железнодорожное сообщение

Новости » Общество    27.05.2019 - 21:51
Между Европой и Японией впервые запустили железнодорожное сообщение
Фото (railfreight.com)

Из японской Йокогамы в польский Вроцлав впервые отправлен поезд

Новый сервис по Транссибирской железнодорожной магистрали под названием Trans-Siberian Landbridge, который соединит Йокогаму в Японии с Вроцлавом в Польше, запустили 23 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на railfreight.

Сообщается, что этот железнодорожный маршрут впервые используется для связи Японии и Европы. Сервис организован ОАО "РЖД Логистика" и транспортной группой FESCO.

Интермодальная цепочка организована по маршруту Порт Японии - Владивостокский морской торговый порт - Транссиб - Брест - Пункт назначения в Европе. Общее время доставки составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал - 45 дней.

FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка. "РЖД Логистика", в свою очередь, отвечает за организацию железнодорожной перевозки.

На основе тестовой отправки стороны отработают технологию перевозки с тем, чтобы сделать услугу доступной для клиентов в июне 2019 года, а впоследствии - организовать обратную перевозку из Европы в Японию.

Напомним, ранее сообщалось, что у берегов Японии в водах Тихого океана столкнулись два японских грузовых судна.

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