На межбанке наметился разворот тренда: курс доллара снижается

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до уровня 28,30

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 21 октября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,32 гривен за доллар, курс в покупке до 28,30 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,57 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,3000 - 28,3200 грн/доллар, евро 33,5496 - 33,5733 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3669 грн/рубль.

Отметим, 20 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3400 - 28,3600 грн/доллар, евро 33,5007 - 33,5158 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль. Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 октября установлен на таком уровне: 28,3707 гривен за 1 доллар (-0,0055 грн). При этом курс доллара на 20 октября составляет 28,3762 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается впервые после роста в течение недели.

Прогноз

Напомним, глава Совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что ситуация на межбанковском валютном рынке остается сбалансированной. Этому способствует отсутствие фундаментальных тенденций к ослаблению курса гривны.