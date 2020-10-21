На міжбанку намітився розворот тренда: курс долара знижується

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 28,30

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 21 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 28,32 гривень за долар, курс купівлі до 28,30 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 6 копійок до 33,57 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3000 - 28,3200 грн/долар, євро 33,5496 - 33,5733 грн/євро, російський рубль 0,3664 - 0,3669 грн/рубль.

Відзначимо, 20 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3400 - 28,3600 грн/долар, євро 33,5007 - 33,5158 грн/євро, російський рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль. Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 21 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс менш ніж на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3707 гривень за 1 долар (-0,0055 грн). При цьому курс долара на 20 жовтня становить 28,3762 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується вперше після зростання протягом тижня.

Прогноз

Нагадаємо, глава Ради Національного банку україни Богдан Данилишин заявив, що ситуація на міжбанківському валютному ринку збалансованої залишається. Цьому сприяє відсутність фундаментальних тенденцій до ослаблення курсу гривні.