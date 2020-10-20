Курс доллара на межбанке начал снижаться после недельного роста

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся до уровня 28,35 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 20 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,36 гривен за доллар, курс в покупке до 28,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 33,51 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3400 - 28,3600 грн/доллар, евро 33,5007 - 33,5158 грн/евро, российский рубль 0,3645 - 0,3648 грн/рубль.

Отметим, 19 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 28,3750 - 28,3950 грн/доллар, евро 33,4314 - 33,4549 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3660 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 октября установлен на таком уровне: 28,3707 гривен за 1 доллар (-0,0055 грн). При этом курс доллара на 20 октября составляет 28,3762 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается впервые после роста в течение недели.