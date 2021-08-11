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Межбанк закрылся снижением курса доллара

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Украина, Среда 11 августа 2021 17:25
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 11 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке до 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 31,44 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7750 - 26,7950 грн/доллар, евро 31,4204 - 31,4439 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 10 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,7850 - 26,8050 грн/доллар, евро 31,3813 - 31,4047 грн/евро, российский рубль 0,3621 - 0,3625 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос после достижения годового минимума. Официальный курс гривны к доллару на 12 августа установлен на таком уровне: 26,8042 гривен за 1 доллар (+0,0485 грн). При этом курс доллара на 11 августа составляет 26,7557 гривен за 1 доллар.

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