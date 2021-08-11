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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

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Україна, Середа 11 серпня 2021 17:25
Міжбанк закрився зниженням курсу долара Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 11 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,79 гривень за долар, курс в покупці до 26,77 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 31,44 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7750 - 26,7950 грн/долар, євро 31,4204 - 31,4439 грн/євро, російський рубль 0,3628-0,3632 грн/рубль.

Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 10 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,7850 - 26,8050 грн/долар, євро 31,3813 - 31,4047 грн/євро, російський рубль 0,3621 - 0,3625 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс після досягнення річного мінімуму. Офіційний курс гривні до долара на 12 серпня встановлено на такому рівні: 26,8042 гривень за 1 долар (+0,0485 грн). При цьому курс долара на 11 серпня становить 26,7557 гривень за 1 долар.

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