Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 11 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,79 гривень за долар, курс в покупці до 26,77 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 4 копійки до 31,44 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7750 - 26,7950 грн/долар, євро 31,4204 - 31,4439 грн/євро, російський рубль 0,3628-0,3632 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 10 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: 26,7850 - 26,8050 грн/долар, євро 31,3813 - 31,4047 грн/євро, російський рубль 0,3621 - 0,3625 грн/рубль.