Міжбанк закрився зниженням курсу долара
Курс долара на міжбанку в продажу 5 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 26,93 гривень за долар, курс в покупці до 26,91 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 20 копійок до 31,87 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9100 - 26,9300 грн/долар, євро 31,8560 - 31,8770 грн/євро, російський рубль 0,3676-0,3682 грн/рубль.
Нагадаємо, 4 серпня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,9500 - 26,9700 грн/долар, євро 32,0516 - 32,0727 грн/євро, російський рубль 0,3698 - 0,3702 грн/рубль.
Курс НБУ
Долар дорожчає другий день поспіль. Офіційний курс гривні до долара на 6 серпня встановлений на такому рівні: 26,9395 гривень за 1 долар (+0,0301 грн). При цьому курс долара на 5 серпня становить: 26,9094 гривень за 1 долар.