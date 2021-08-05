ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Доллар дорожает второй день подряд

Новина українською →
Украина, Четверг 05 августа 2021 16:23
Доллар дорожает второй день подряд Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,93 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 6 августа установлен на таком уровне: 26,9395 гривен за 1 доллар (+0,0301 грн). При этом курс доллара на 5 августа составляет: 26,9094 гривен за 1 доллар.

Доллар дорожает второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

Доллар дорожает второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 5 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,94 гривен за доллар, курс в покупке до 26,92 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 31,89 гривен за евро.

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс гривны Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Стала известна причина смерти Марчука
Стала известна причина смерти Марчука
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине