Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 15 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 4 копейки до 27,28 гривен за доллар, курс в покупке до 27,26 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 32,23 за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,2600 - 27,2800 грн/доллар, евро 32,2131 - 32,2367 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3759 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс упал на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 июля установлен на таком уровне: 27,2905 гривен за 1 доллар (-0,0142 грн). При этом курс доллара на 15 июля составляет: 27,3047 гривен за 1 доллар.