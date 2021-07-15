Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 15 Липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії впав на 4 копійки до 27,28 гривень за долар, курс в покупці до 27,26 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 6 копійок до 32,23 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,2600 - 27,2800 грн/долар, євро 32,2131 - 32,2367 грн/євро, російський рубль 0,3674-0,3759 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс впав на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на такому рівні: 27,2905 гривень за 1 долар (-0,0142 грн). При цьому курс долара на 15 липня становить: 27,3047 гривень за 1 долар.