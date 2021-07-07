Межбанк закрылся снижением курса доллара

Сегодня торги завершились в диапазоне: доллар 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 32,1659 - 32,1895 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3664 грн/рубль.

Напомним, 6 июля торги закрылись в диапазоне: доллар 27,2900 - 27,3100 грн/доллар, евро 32,2867 - 32,3104 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3707 грн/рубль.

Курс НБУ

На фоне колебаний на межбанке Национальный банк Украины повысил курс доллара почти на пять копеек - до 27,29 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 8 июля установлен на таком уровне: 27,2993 гривен за 1 доллар (+0,0496). При этом курс доллара на 7 июля составлял: 27,2497 гривен за 1 доллар.