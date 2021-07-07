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Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Автор: РБК-Україна

На закритті міжбанківського ринку 7 липня 2021 року курс долара у продажу порівняно з попередньою сесією знизився на 4 копійки - до 27,27 гривень, у продажу - до 27,25 гривень. Курс євро у продажу знизився на 12 копійок - до 32,18 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги завершилися в діапазоні: долар 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 32,1659 - 32,1895 грн/євро, російський рубль 0,3660-0,3664 грн/рубль.

Нагадаємо, 6 липня торги закрилися в діапазоні: долар 27,2900 - 27,3100 грн/долар, євро 32,2867 - 32,3104 грн/євро, російський рубль 0,3703 - 0,3707 грн/рубль.

Курс НБУ

На тлі коливань на міжбанку Національний банк України підвищив курс долара майже на п'ять копійок - до 27,29 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 8 липня встановлено на такому рівні: 27,2993 гривень за 1 долар (+0,0496). При цьому курс долара на 7 липня становив: 27,2497 гривень за 1 долар.

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