Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 2 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 27,90 гривен за доллар, курс в покупке до 27,88 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,60 гривен за евро.

Отметим, торги по доллару на межбанке 2 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,9400 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,6509 - 33,6750 грн/евро, российский рубль 0,3772 - 0,3777 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8850 - 27,9050 грн/доллар, евро 33,5763 - 33,6004 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 марта установлен на таком уровне: 27,933 гривен за 1 доллар (-0,0677 грн). При этом курс доллара на 2 марта составляет 28,0007 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снизился после того как накануне он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.