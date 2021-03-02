Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продажу 2 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії знизився на 6 копійок до 27,90 гривень за долар, курс купівлі до 27,88 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 33,60 гривень за євро.

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 2 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,9400 - 27,9600 грн/долар, євро 33,6509 - 33,6750 грн/євро, російський рубль 0,3772 - 0,3777 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8850 - 27,9050 грн/долар, євро 33,5763 - 33,6004 грн/євро, російський рубль 0,3773 - 0,3777 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 3 березня встановлено на такому рівні: 27,933 гривень за 1 долар (-0,0677 грн). При цьому курс долара на 2 березня становить 28,0007 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знизився після того, як напередодні він зріс до 28 гривень вперше за останній місяць.