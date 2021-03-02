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НБУ опустил официальный курс доллара ниже 28 гривен

Новина українською → Киев, Вторник 02 марта 2021 16:21
НБУ опустил официальный курс доллара ниже 28 гривен Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 марта установлен на таком уровне: 27,933 гривен за 1 доллар (-0,0677 грн). При этом курс доллара на 2 марта составляет 28,0007 гривен за 1 доллар.

НБУ опустил официальный курс доллара ниже 28 гривен

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс снизился после того как накануне он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

НБУ опустил официальный курс доллара ниже 28 гривен

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 2 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,99 гривен за доллар, курс в покупке до 27,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,60 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

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