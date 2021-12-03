Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 3 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,34 гривен за доллар, курс в покупке до 27,32 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 30,87 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,3200 - 27,3400 грн/доллар, евро 30,8524 - 30,8723 грн/евро, российский рубль 0,3705 - 0,3709 грн/рубль.
Напомним, 30 ноября торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 30,8960 - 30,9187 грн/евро, российский рубль 0,3697 - 0,3703 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара обновил пятимесячный максимум. Национальный банк Украины (НБУ) на 6 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,29 гривен за доллар. Курс вырос менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.