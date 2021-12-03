RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 3 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 7 копійок до 27,34 гривень за долар, курс в покупці до 27,32 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 30,87 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,3200 - 27,3400 грн/долар, євро 30,8524 - 30,8723 грн/євро, російський рубль 0,3705-0,3709 грн/рубль.

Нагадаємо, 30 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 30,8960 - 30,9187 грн/євро, російський рубль 0,3697 - 0,3703 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив п'ятимісячний максимум. Національний банк України (НБУ) на 6 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Курс виріс менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долараКурс євроКурс рубля