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Межбанк закрылся ростом курса доллара

Новина українською → Киев, Пятница 05 марта 2021 17:16
Межбанк закрылся ростом курса доллара
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 5 марта 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,77 гривен за доллар, курс в покупке до 27,75 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 28 копеек до 33,08 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,7550 - 27,7700 грн/доллар, евро 33,0700 - 33,0851 грн/евро, российский рубль 0,3730 - 0,3733 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Отметим, торги по доллару на межбанке 4 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,6850 - 27,7100 грн/доллар, евро 33,3299 - 33,3600 грн/евро, российский рубль 0,3759 - 0,3764 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,70 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 9 марта установлен на таком уровне: 27,7091 гривен за 1 доллар (-0,0473 грн). При этом курс доллара на 5 марта составляет 27,7564 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снижается четвертый день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

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