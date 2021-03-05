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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Новость на русском → Київ, П'ятниця 05 березня 2021 17:16
Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 5 березня 2021 року в порівнянні із закриттям попередній сесії зріс на 6 копійок до 27,77 гривень за долар, курс купівлі - до 27,75 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 28 копійок до 33,08 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,7550 - 27,7700 грн/долар, євро 33,0700 - 33,0851 грн/євро, російський рубль 0,3730 - 0,3733 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 4 березня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,6850 - 27,7100 грн/долар, євро 33,3299 - 33,3600 грн/євро, російський рубль 0,3759 - 0,3764 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Офіційний курс гривні до долара на 9 березня встановлено на такому рівні: 27,7091 гривень за 1 долар (-0,0473 грн). При цьому курс долара на 5 березня становить 27,7564 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знижується четвертий день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

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