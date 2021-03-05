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Курс доллара падает третий день подряд

Новина українською → Пятница 05 марта 2021 07:45
Курс доллара падает третий день подряд Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,75 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 марта установлен на таком уровне: 27,7564 гривен за 1 доллар (-0,0913 грн). При этом курс доллара на 4 марта составляет 27,8477 гривен за 1 доллар.

Курс доллара падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс снижается третий день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.

Курс доллара падает третий день подряд

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 марта 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,83 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,53 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков в течение ближайшей недели ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 грн.

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