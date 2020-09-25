Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара перевищив рівень 28,30 гривень

Курс долара на міжбанку в продаж 25 вересня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії виріс на 3 копійки до 28,31 гривень за долар, курс купівлі до 28,29 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 32,94 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 28,2900 - 28,3150 грн/долар, євро 32,9154 - 32,9416 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3624 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,2900 28,3150 EUR/UAH 32,9154 32,9416 RUB/UAH 0,3619 0,3624

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 24 вересня 2020 року закрилися в діапазоні 28,2650 - 28,2850 грн/долар, євро 32,8919 - 32,9124 грн/євро, російський рубль 0,3656 - 0,3660 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 28 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,26 гривень за долар. Курс менш ніж на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 вересня встановлено на такому рівні: 28,2673 гривень за 1 долар (+0,0186 грн). При цьому курс долара на 25 вересня становить 28,2487 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з січня 2019 року.