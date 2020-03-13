Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 13 марта 2020 года вырос на 21 копейку до 26,22 гривен за доллар, курс в покупке до 26,1900 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 29,11 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,1900 - 26,2200 грн/доллар, евро 29,0813 - 29,1120 грн/евро, российский рубль 0,3583 - 0,3589 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,1900 26,2200 EUR/UAH 29,0813 29,1120 RUB/UAH 0,3583 0,3589

Напомним, 12 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,9900 - 26,0100 грн/доллар, евро 28,9580 - 28,9803 грн/евро, российский рубль 0,3468 - 0,3474 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 13 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 26,60 гривен за доллар, курс евро снизился на 26 копеек до 29,68 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,98 (25,75 - 12 марта), продажи - 26,60 (26,55 - 12 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,91 (28,93 - 12 марта), продажи - 29,68 (29,94 - 12 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,23 - 12 марта), продажи 3,70 (3,72 - 12 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 26,08 гривен за доллар, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 марта установлен на таком уровне: 26,089 гривен за 1 доллар (+0,2310 грн). При этом курс доллара на 13 марта составляет 25,858 гривен за 1 доллар.