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Курс доллара на межбанке преодолел психологическую отметку

Новости » Финансы     12.03.2020 - 17:10
Курс доллара на межбанке преодолел психологическую отметку
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар уже стоит дороже 26 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 12 марта 2020 года вырос на 26 копеек до 26,01 гривен за доллар, курс в покупке до 25,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 28,98 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,9900 - 26,0100 грн/доллар, евро 28,9580 - 28,9803 грн/евро, российский рубль 0,3468 - 0,3474 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,9900

26,0100

EUR/UAH

28,9580

28,9803

RUB/UAH

0,3468

0,3474

Курс доллара на межбанке преодолел психологическую отметку

Напомним, 11 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,7200 - 25,7500 грн/доллар, евро 29,0893 - 29,1206 грн/евро, российский рубль 0,3552 - 0,3558 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 12 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 62 копейки до 26,55 гривен за доллар, курс евро вырос на 56 копеек до 29,94 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,75 (25,40 - 11 марта), продажи - 26,55 (25,93 - 11 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,93 (28,62 - 11 марта), продажи - 29,94 (29,38 - 11 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,23 (3,21 - 11 марта), продажи 3,72 (3,71 - 11 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 25,85 гривен за доллар, что на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 марта установлен на таком уровне: 25,858 гривен за 1 доллар (+0,2340 грн). При этом курс доллара на 12 марта составляет 25,6240 гривен за 1 доллар.

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Темы: Курс доллара
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