Курс доллара растет в обменных пунктах

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дорожает, несмотря на меры НБУ

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 26,60 гривен за доллар, курс евро снизился на 26 копеек до 29,68 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,98 (25,75 - 12 марта), продажи - 26,60 (26,55 - 12 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,91 (28,93 - 12 марта), продажи - 29,68 (29,94 - 12 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,23 - 12 марта), продажи 3,70 (3,72 - 12 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 13 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 26,12 гривен за доллар, курс в покупке до 26,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 29,21 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 марта справочный курс на уровне 26,06 грн/доллар, повысив его по сравнению с 12 марта (25,80 грн/доллар). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,00 - 26,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

Как заявил глава НБУ Яков Смолий, украинский валютный рынок реагирует на ситуацию с неопределенностью с распространением коронавируса в мире. По его словам, на сегодня наблюдается турбулентность на финансовых и товарных рынках, ухудшение настроений.

Участники валютного рынка на ближайшую неделю не ожидают смены направления котировок и прогнозируют рост курса доллара до 26,50 грн/доллар.