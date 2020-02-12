Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 12 февраля 2020 года вырос на 0,5 копеек до 24,525 гривен за доллар, курс в покупке до 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,73 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5000 - 24,5250 грн/доллар, евро 26,7148 - 26,7347 грн/евро, российский рубль 0,3884 - 0,3889 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5000 24,5250 EUR/UAH 26,7148 26,7347 RUB/UAH 0,3884 0,3889

Напомним, 11 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4800 - 24,5200 грн/доллар, евро 26,7351 - 26,7709 грн/евро, российский рубль 0,3861 - 0,3868 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 12 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 7 копеек до 26,87 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,38 (24,28 - 11 февраля), продажи - 24,58 (24,48 - 11 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,50 (26,41 - 11 февраля), продажи - 26,87 (26,80 - 11 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,53 - 11 февраля), продажи 3,87 (3,87 - 11 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 февраля установлен на таком уровне: 24,4966 гривен за 1 доллар (+0,0730 грн). При этом курс доллара на 12 февраля составляет 24,4236 гривен за 1 доллар.