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Межбанк закрылся ростом курса доллара

Новости » Финансы     11.02.2020 - 17:05
Межбанк закрылся ростом курса доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подорожал до уровня 24,50 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 11 февраля 2020 года вырос на 6 копеек до 24,52 гривен за доллар, курс в покупке до 24,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 26,77 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4800 - 24,5200 грн/доллар, евро 26,7351 - 26,7709 грн/евро, российский рубль 0,3861 - 0,3868 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,4800

24,5200

EUR/UAH

26,7351

26,7709

RUB/UAH

0,3861

0,3868

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, 10 февраля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4400 - 24,4600 грн/доллар, евро 26,7080 - 26,7329 грн/евро, российский рубль 0,3808 - 0,3813 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 11 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 24,48 гривен за доллар, курс евро снизился на 20 копеек до 26,80 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,28 (24,40 - 10 февраля), продажи - 24,48 (24,59 - 10 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,41 (26,64 - 10 февраля), продажи - 26,80 (27,00 - 10 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,53 (3,57 - 10 февраля), продажи 3,87 (3,91 - 10 февраля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,42 гривен за доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 февраля установлен на таком уровне: 24,4236 гривен за 1 доллар (-0,0952 грн). При этом курс доллара на 11 февраля составляет 24,5188 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил официальный курс доллара Курс доллара продолжил снижение
Темы: Курс доллара
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