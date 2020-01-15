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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси     15.01.2020 - 17:10
Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище 24 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 15 січня 2020 року виріс на 5 копійок до 24,05 гривень за долар, курс купівлі до 24,03 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 26,82 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,0300 - 24,0500 грн/долар, євро 26,7982 - 26,8261 грн/євро, російський рубль 0,3909 - 0,3915 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,0300

24,0500

EUR/UAH

26,7982

26,8261

RUB/UAH

0,3909

0,3915

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 14 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9700 - 24,0000 грн/долар, євро 26,6594 - 26,6904 грн/євро, російський рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 15 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 24,08 гривень за долар, курс євро знизився на 11 копійок до 26,75 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,86 (23,90 - 14 січня), продажу - 24,08 (24,15 - 14 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,34 (26,40 - 14 січня), продажу - 26,75 (26,86 - 14 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,58 (3,57 - 14 січня), продажу 3,90 (3,91 - 14 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 16 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,98 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 січня встановлено на такому рівні: 23,9821 гривень за 1 долар (-0,0436 грн). При цьому курс долара на 15 січня становить 24,0257 гривень за 1 долар.

НБУ знизив офіційний курс долара Курс долара перейшов до зниження
Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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