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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси     13.01.2020 - 17:15
Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар піднявся вище 24 гривень

Курс долара на міжбанку у продажу 13 січня 2020 року виріс на 10 копійок до 24,10 гривень за долар, курс купівлі до 24,05 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 22 копійки до 26,80 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,0500 - 24,1000 грн/долар, євро 26,7484 - 26,8016 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3928 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,0500

24,1000

EUR/UAH

26,7484

26,8016

RUB/UAH

0,3919

0,3928

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 11 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,9500 - 24,0000 грн/долар, євро 26,5654 - 26,5852 грн/євро, російський рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 13 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 5 копійок до 24,05 гривень за долар, курс євро знизився на 2 копійки до 26,71 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,82 (23,82 - 11 січня), продажу - 24,05 (24,10 - 11 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,28 (26,26 - 11 січня), продажу - 26,71 (26,73 - 11 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,55 (3,56 - 11 січня), продажу 3,90 (3,91 - 11 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 14 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 23,92 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 14 січня встановлено на такому рівні: 23,9275 гривень за 1 долар. При цьому курс долара на 13 січня становить 23,9677 гривень за 100 доларів.

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Теми: Курс долара
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