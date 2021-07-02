Межбанк закрылся ростом курс доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 2 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 32,46 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,3900 - 27,4100 грн/доллар, евро 32,4407 - 32,4644 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3741 грн/рубль.
Напомним, 23 июня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,3550 - 27,3750 грн/доллар, евро 32,4895 - 32,5105 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.
Курс НБУ
Доллар дорожает третий день подряд. Официальный курс гривны к доллару на 5 июля установлен на таком уровне: 27,4121 гривен за 1 доллар (+0,0280 грн). При этом курс доллара на 2 июля составляет: 27,3841 гривен за 1 доллар.