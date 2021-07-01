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Курса доллара продолжил рост на межбанке

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Украина, Четверг 01 июля 2021 17:38
Курса доллара продолжил рост на межбанке Фото: курс доллара вырос на 7 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 30 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,37 гривен за доллар, курс в покупке до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 32,41 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,3550 - 27,3750 грн/доллар, евро 32,4895 - 32,5105 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.

Курса доллара продолжил рост на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 25 июня 2021 года закрылись в диапазоне: 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 32,3840 - 32,4137 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.

Курс НБУ

Официальный курс доллара растет второй день подряд после резкого падения.

Курс гривны к доллару на 2 июля установлен на таком уровне: 27,3841 гривен за 1 доллар (+0,1566 грн). При этом курс доллара на 1 июля составляет 27,2275 гривен за 1 доллар.

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