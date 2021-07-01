Курса доллара продолжил рост на межбанке
Курс доллара на межбанке в продаже 30 июня 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,37 гривен за доллар, курс в покупке до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 32,41 гривен за евро.
Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,3550 - 27,3750 грн/доллар, евро 32,4895 - 32,5105 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3749 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару на межбанке 25 июня 2021 года закрылись в диапазоне: 27,2800 - 27,3000 грн/доллар, евро 32,3840 - 32,4137 грн/евро, российский рубль 0,3741 - 0,3746 грн/рубль.
Курс НБУ
Официальный курс доллара растет второй день подряд после резкого падения.
Курс гривны к доллару на 2 июля установлен на таком уровне: 27,3841 гривен за 1 доллар (+0,1566 грн). При этом курс доллара на 1 июля составляет 27,2275 гривен за 1 доллар.