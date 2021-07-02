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Доллар дорожает третий день подряд. НБУ установил курс на 5 июля

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Украина, Пятница 02 июля 2021 16:19
Доллар дорожает третий день подряд. НБУ установил курс на 5 июля Фото: курс доллара вырос на 3 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,41 гривен за доллар. Курс вырос на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 июля установлен на таком уровне: 27,4121 гривен за 1 доллар (+0,0280 грн). При этом курс доллара на 2 июля составляет: 27,3841 гривен за 1 доллар.

Доллар дорожает третий день подряд. НБУ установил курс на 5 июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд.

Доллар дорожает третий день подряд. НБУ установил курс на 5 июля

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,36 гривен за доллар, курс в покупке до 27,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 32,36 гривен за евро.

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