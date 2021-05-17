Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 17 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,54 гривен за доллар, курс в покупке до 27,52 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 33,45 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 14 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,5300 - 27,5500 грн/доллар, евро 33,4241 - 33,4484 грн/евро, российский рубль 0,3728 - 0,3732 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,5250 - 27,54500 грн/доллар, евро 33,4401 - 33,4534 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,55 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 мая установлен на таком уровне: 27,555 гривен за 1 доллар (-0,0592 грн). При этом курс доллара на 17 мая составляет 27,6142 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8,5 месяцев. Ниже курс был только 31 августа 2020 года - 27,4759 гривен за доллар.