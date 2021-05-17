Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку у продажу 17 травня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,54 гривень за долар, курс в покупці до 27,52 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 33,45 гривень за євро.

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 14 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,5300 - 27,5500 грн/долар, євро 33,4241 - 33,4484 грн/євро, російський рубль 0,3728 - 0,3732 грн/рубль.

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,5250 - 27,54500 грн/долар, євро 33,4401 - 33,4534 грн/євро, російський рубль 0,3720-0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,55 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 травня встановлено на такому рівні: 27,555 гривень за 1 долар (-0,0592 грн). При цьому курс долара на 17 травня становить 27,6142 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8,5 місяців. Нижче курс був тільки 31 серпня 2020 року - 27,4759 гривень за долар.