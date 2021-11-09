Межбанк закрылся небольшим ростом курса доллара
Курс доллара на межбанке в продаже 9 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился не изменился и составил 26,09 гривен за доллар, в покупке - 26,07 гривен за доллар. На открытии межбанковского рынка курс опускался до 26,08 гривен в продаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,0750 - 26,0950 грн/доллар, евро 30,2470 - 30,2702 грн/евро, российский рубль 0,3682 - 0,3686 грн/рубль.
Отметим, торги 8 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,0750 - 26,0950 грн/доллар, евро 30,1818 - 30,2049 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3658 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 10 ноября 2021 года установил официальный курс на отметке 26,09 гривен за доллар. Таким образом доллар перешел к росту после того, как падал в течение недели.