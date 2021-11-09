Міжбанк закрився невеликим зростанням курсу долара
Курс долара на міжбанку в продажу 9 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився не змінився і склав 26,09 гривень за долар, в покупці - 26,07 гривень за долар. На відкритті міжбанківського ринку курс опускався до 26,08 гривень у продажу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,0750 - 26,0950 грн/долар, євро 30,2470 - 30,2702 грн/євро, російський рубль 0,3682-0,3686 грн/рубль.
Зазначимо, торги 8 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,0750 - 26,0950 грн/долар, євро 30,1818 - 30,2049 грн/євро, російський рубль 0,3653-0,3658 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2021 року встановив офіційний курс на позначці 26,09 гривень за долар. Таким чином долар перейшов до зростання після того, як падав протягом тижня.