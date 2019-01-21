НБУ снизил справочный курс доллара

Фото: коллаж (Pixabay)

Курс доллара снизился на 4 копейки

Справочное значение курса доллара на 21 января составило 27,94 гривен за доллар. Соответствующие данные размещены на сайте Национального банка Украины.

Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 27,9485 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже, чем установленный 18 января (27,9808 гривен за доллар).

Отметим, Национальный банк публикует справочное значение курса гривны к доллару согласно заключенным на межбанковском валютном рынке сделкам по состоянию на 12:00, чтобы предоставлять субъектам рынка оперативный индикатор курса.

Напомним, курс на открытии межбанковского валютного рынка 21 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился 27,96 грн/доллар, курс в покупке - 27,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек 31,82 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 28,04 гривен за доллар, в покупке снизился на 5 копеек до 27,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 32,02 гривен за евро.